شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق الإستراتيجية العربية لإتاحة خدمات الصحة في سياق اللجوء غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تطلق جامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، غدًا بمقر الجامعة العربية، الإستراتيجية العربية لإتاحة خدمات الصحة العامة في سياق اللجوء والنزوح في المنطقة العربية وخطة عملها، بحضور الخبراء المعنيين من وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء لدى الجامعة العربية والوكالات الأممية المتخصصة.

وقالت الأمينة العامة المساعدة رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة في تصريح اليوم: إن الإستراتيجية تستند على 6 ركائز أساسية لإيجاد بيئة تمكن اللاجئين وملتمسي اللجوء في المنطقة العربية الحصول على خدمات الصحة العامة والرعاية الصحية، لافتة الانتباه إلى أن الإستراتيجية وخطة عملها تعززان من جهود الدول المستضيفة للاجئين في تلبية الاحتياجات الصحية للاجئين ولملتمسي اللجوء.

وأضافت أنه سيتم عقد ورشة عمل لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية، ومناقشة مختلف قضايا الصحة العامة والمساعدة المتعلقة بالأشخاص الذين تعني بهم المفوضية في المنطقة العربية، والتركيز والاهتمام بشكل خاص على الفئات الأكثر ضعفًا من النساء والأطفال.