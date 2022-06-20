البرلمان يحدد موعداً لعقد جلسة استثنائية

بغداد - ياسين صفوان - حدد مجلس النواب، يوم الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة استثنائية.

وقالت رئاسة البرلمان في بيان، إن "مجلس النواب سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً".

وكشف النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر مخيف الجبوري، أول أمس السبت، عن جمع تواقيع برلمانية من أجل عقد جلسة استثنائية طارئة يتم فيها مناقشة الاعتداءات التركية الاخيرة على العراق.