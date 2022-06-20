شكرا لقرائتكم خبر عن "تضامن النواب" توافق على مشروع قانون نائبة التنسيقية حول صندوق قادورن باختلاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة التضامن الاجتماعى، فى اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى، على التقرير الوارد من مجلس الشيوخ بشأن مشروع القانون المقدم من النائبة دعاء عريبى عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة (قادرون باختلاف) وتعديل بعض نصوص مواد القانون 200 لسنه 2020.

ويأتى مشروع القانون لتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتوفير كافة أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية لهم، ونقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، والتوسع فى اختصاصات الصندوق لضمان توفير أكبر قدر من الحقوق والامتيازات التى كفلتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان للأشخاص ذوى الإعاقة.