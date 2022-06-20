"رياضة النواب" تطالب ببحث مشاكل ومعوقات اكتشاف المواهب الرياضية

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد بشأن أسباب توقف المشروع القومى لتطوير الرياضة المدرسية واكتشاف المواهب.

وطالب النائب طارق السيد، كشف أسباب توقف المشروع القومى لتطوير الرياضة المدرسية واكتشاف الموهوبين والتى سبق وأن تقدم بها مساعد الوزير الأسبق كمنسق عام للمشروع من قبل المجلس القومى للرياضة، رغم نجاح التجربة فى محافظة بنى سويف بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم هناك.

وتعقيبًا على موضوع طلب الإحاطة أوضح ممثل الجهة الإدارية تفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى، لإعادة تأهيل ملاعب المدارس وخلق مساحات جديدة تصلح لممارسة التربية الرياضية.

وتابع:" كما تم وضع نظام الاختبارات النظرية والعلمية للتربية الرياضية ونظام التقييم لطلاب كل مرحلة لبيان مدى تحقيق الهدف العام من المشروع (قياسات قبلية دورية على مدار العام للتقييم الحقيقى لارتفاع مستوى الأداء)، مع ضرورة وضع درجات معيارية متناسبة مع قدرات الطالب المصرى فى جميع المراحل الدراسية.

ومن جانبه اكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب على ضرورة شغل أوقات فراغ الشباب واستثمارها وبث روح التعاون من خلال العمل الجماعى والعمل على أن تصبح الرياضة أسلوب حياة وتحسين الصحة العامة من خلال ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية واستثمار طاقات الشباب والارتقاء بمستوى الأداء الرياضى مع نشر الثقافة الرياضية وكذلك مفهوم الروح الرياضية.

وأوصت اللجنة، بتفعيل بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والتربية والتعليم لتقديم الدعم اللازم فيما يخص الملاعب والامكانيات المطلوبة حتى يتسنى ممارسة الرياضات المختلفة على تلك الملاعب فضلا عن إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لإعادة تأهيل ملاعب المدارس وخلق مساحات جديدة تصلح لممارسة الأنشطة الرياضية، وعقد اجتماع يضم جميع الاتحادات الرياضية للوقوف على المشاكل التى تواجههم فى اكتشاف المواهب الرياضية.