لقاء موسع بين "الأعلى للإعلام" ورؤساء تحرير الصحف والوفد الإعلامى السعودى

القاهرة - سامية سيد - عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، لقاء موسعا مساء اليوم، الاثنين، مع الوفد الإعلامى السعودى المرافق لولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، والذى ضم رؤساء تحرير كبرى الصحف السعودية وعددا من الكتاب والمحللين السعوديين، جاء ذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المصرية.

وأكد رؤساء التحرير خلال اللقاء أنه يجب أن تكون موضوعات ومحاور الاجتماع تصب فى جانبين، جانب الإعلام وما يقتضى منا كإعلاميين عن مستقبل الإعلام، مشيرين إلى أن العلاقة بين مصر والسعودية قوية ومترابطة ومتماسكة.

ولفت رؤساء التحرير إلى أننا نمر بمتغيرات كثيرة تتطلب كإعلاميين أن نرتقى إلى فهم هذه التغيرات والمخاطر، وما هو المطلوب مننا كإعلاميين، متابعين:" تحتاج المنطقة إلى قراءة السياسيين إلى هذا العالم الذى يتحول بسرعة وقراءات من الإعلاميين لأنه ليس سهل قراءة عالم يتغير".

وأشاد الوفد الإعلامى السعودى بالعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومصر، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.

ووجه فهد آل عقران رئيس وكالة الأنباء السعودية الشكر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على تنظيم هذا اللقاء، مؤكدا أن المسؤولية كبيرة على الإعلاميين، وأن ما يحدث فى مصر من تنمية يعد شيئا كبيرا.











































































































