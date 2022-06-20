التحالف الإقليمي أحبط الهجمات الإيرانية

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، أن إسرائيل تساعد في بناء تحالف دفاع جوي إقليمي بقيادة الولايات المتحدة ضد إيران، وأن الشراكة أحبطت بالفعل محاولات إيرانية لهجمات. وقال وزير الدفاع بيني غانتس، إنه يتوقع الزيارة المرتقبة للرئيس جو بايدن إلى المنطقة لتعزيز هذا التحالف الوليد.

في شهادة أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع القوية بالبرلمان، قدم غانتس القليل من التفاصيل حول «تحالف الدفاع الجوي للشرق الأوسط» أو MEAD، بما في ذلك الدول الأخرى الأعضاء أو أنواع العمليات التي نفذتها. ووصفها بـ«العنصر الأول» في رؤية مشتركة «في مواجهة محاولات إيران لمهاجمة دول المنطقة باستخدام صواريخ كروز والطائرات من دون طيار».

تبادل المعلومات

وقال يوئيل جوزانكي، الخبير في شؤون الخليج في معهد دراسات الأمن القومي، وهو مركز أبحاث في تل أبيب، إن الشراكة الجديدة التي ذكرها غانتس في مراحلها الأولى ولا ينبغي مقارنتها بتحالفات الدفاع المشترك الإقليمية مثل الناتو.

قال «لا أحد يتوقع» أن يدافع الإسرائيليون والدول العربية عن بعضها البعض مثل الناتو، على حد قوله. وبدلاً من ذلك، قال إن الدول بدأت في تبادل المعلومات، مثل استخبارات رادار الإنذار المبكر، تحت مظلة الولايات المتحدة.

وتعتبر إسرائيل إيران أكبر عدو لها، مستشهدة ببرنامجها النووي المشتبه به ودعمها للوكلاء المناهضين في جميع أنحاء المنطقة كتهديدات.