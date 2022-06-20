ليتوانيا ترد بالعقوبات على التهديد الروسي

دافعت ليتوانيا عن قرارها بمنع عبور السكك الحديدية من روسيا إلى منطقة بحر البلطيق الروسية للبضائع المتضررة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، في خطوة أثارت غضب موسكو وسط توترات عالية في المنطقة.

وطالبت روسيا ليتوانيا برفع الحظر على الفور، حيث قالت وزارة الخارجية في موسكو، إنه إذا لم تتم استعادة روابط النقل بالكامل، فإن «روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية».

فيما ذكر وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرجيس، إن بلاده تنفذ ببساطة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي هي عضو فيه.

وقال إن الإجراءات التي تم تنفيذها، السبت الماضي، اتخذت بعد «التشاور مع المفوضية الأوروبية وبموجب مبادئها التوجيهية».

وأضاف: «لن يُسمح بعد الآن للبضائع الخاضعة للعقوبات بعبور الأراضي الليتوانية».

السلع المدرجة

وتشمل السلع المدرجة في القائمة الفولاذ، ولكن من المقرر أن يتم توسيعها على نطاق واسع لتشمل عناصر من الفحم إلى المشروبات الكحولية. وتحيط منطقة كالينينجراد التي يقطنها نحو 430 ألف شخص، ليتوانيا وبولندا، وهي دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، إلى الجنوب ومعزولة عن بقية روسيا. حيث تسافر القطارات التي تحمل البضائع إلى كالينينجراد عبر بيلاروسيا وليتوانيا فقط.

ولا يزال بإمكان روسيا الإمداد عن طريق البحر، دون التعرض لعقوبات الاتحاد الأوروبي. واستدعت وزارة الخارجية كبير الممثلين الدبلوماسيين لليتوانيا في موسكو للاحتجاج الرسمي وزعمت أن الدولة الواقعة في منطقة البلطيق تتصرف بما يخالف الاتفاقيات الدولية.

في حين استدعت ليتوانيا في وقت لاحق المبعوث الروسي في فيلنيوس لإخباره أن الحظر يتماشى مع عقوبات الاتحاد الأوروبي، وأنه لا يوجد حصار على كالينينجراد.

عواقب غزو

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على «تويتر»: «ليس لروسيا الحق في تهديد ليتوانيا. على موسكو وحدها أن تلوم نفسها على عواقب غزوها غير المبرر وغير المبرر لأوكرانيا».

وقالت الجمارك الليتوانية، الإثنين، إن العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ منتصف يونيو، كانت جزءًا من حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الرابعة التي فرضت في 15 مارس.

وقالت المتحدثة باسم الجمارك لينا لورينيتيت جريجيني، إن المواد المتضررة تشمل الصلب الروسي «الذي لا يمكن نقله فوق أراضي الدول الأوروبية».

«العبور البري بين كالينينغراد وأجزاء أخرى من روسيا لم يتم إيقافه أو حظره. وقالت إن جميع البضائع التي لا تخضع للعقوبات تسافر بحرية.

قدّر أنطون أليخانوف، محافظ المعزل الروسي، أن الحظر سيؤثر على حوالي 50% من جميع البضائع المتدفقة إلى كالينينغراد عن طريق السكك الحديدية. كما قال، إنه سيدعو السلطات الروسية إلى اتخاذ إجراءات ضد ليتوانيا وسيسعى لإرسال المزيد من البضائع عن طريق السفن.

كالينينجراد: موطن لأسطول البلطيق الروسي

هو ميناء روسيا الوحيد الخالي من الجليد على بحر البلطيق

نشرت موسكو هناك صواريخ إسكندر ذات القدرة النووية.