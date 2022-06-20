ولي العهد يصل مصر في أولى محطات جولته الإقليمية

وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، مساء اليوم، إلى مطار القاهرة في زيارة رسمية إلى مصر تستغرق يومين، حيث كان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. ومن المنتظر أن يزور ولي العهد الأردن وكذلك تركيا خلال جولته التي أعلن عنها الديوان الملكي في وقت سابق. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض والتى تهدف إلى تحقيق الامن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والاسلامية.



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