وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل الإعلامي والإخباري، وتبادل الخبرات لتطوير المحتوى والإنتاج البرامجي المشترك والتدريب، كما استُعرضت التحديثات والتطورات في صناعة الإعلام بمختلف مجالاته.
من جانبه هنّأ الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية على نجاح إطلاق القمر الصناعي "نايل سات 301"، الذي يعزز قدرات وإمكانات مصر في المجال الإعلامي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسا هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية يزوران هيئة الإعلام المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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