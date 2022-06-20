رئيسا هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء السعودية يزوران هيئة الإعلام المصري

قام الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، ورئيس وكالة الأنباء السعودية فهد بن حسن آل عقران - على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لجمهورية مصر العربية - بزيارةٍ لمقر الهيئة الوطنية للإعلام المصري بمبنى ماسبيرو، حيث كان في استقبالهما معالي رئيس الهيئة حسين زين.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات العمل الإعلامي والإخباري، وتبادل الخبرات لتطوير المحتوى والإنتاج البرامجي المشترك والتدريب، كما استُعرضت التحديثات والتطورات في صناعة الإعلام بمختلف مجالاته.

من جانبه هنّأ الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية على نجاح إطلاق القمر الصناعي "نايل سات 301"، الذي يعزز قدرات وإمكانات مصر في المجال الإعلامي.