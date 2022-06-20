محمد بن سلمان يغادر إلى مصر بتوجيه من العاهل السعودي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت قناة "العربية" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، يغادر إلى مصر بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان، وذلك نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت القناة إن جولة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر والأردن وتركيا جاءت استجابة للدعوات المقدمة له.

وأعلن الديوان الملكي السعودي أن الأمير محمد بن سلمان سيلتقي قادة مصر والأردن وتركيا.

وأوضحت الديوان الملكي أن ولي العهد سيبحث مع قادة الدول الثلاث خلال هذه الزيارات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.