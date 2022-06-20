توصية برلمانية لقصور الثقافة الاستعانة بالمتخصصين بالاستثمار الثقافى والإعلامى

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب الدكتورة درية شرف الدين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن ضرورة سعى وزارة الثقافة فى ابتكار موارد جديدة تمكن قطاعات الوزارة من تقديم خدمات أوسع دون الاعتماد على موازنة الدولة كمورد وحيد.

استعرض النائب تامر عبد القادر موضوع طلب الإحاطة بشأن ضرورة سعى وزارة الثقافة فى ابتكار موارد جديدة تمكن قطاعات الوزارة من تقديم خدمات أوسع دون الاعتماد على موازنة الدولة كمورد وحيد، مؤكدا على أنه فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة لابد أن تضع الوزارة تصور لخطة استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص وخلق سبل جديدة يمكن أن تزيد من موارد وزارة الثقافة.

وأوضح أن من الممكن أن تساعد لجنة الثقافة والاعلام وزارة الثقافة فى أى مقترح بتعديل تشريعى يسهم فى إزالة المعوقات وزيادة استثمارات والموارد.

وعقب الدكتور هشام عطوة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة قائلا أنه صدر قرار رئيس هيئة قصور الثقافة رقم 26 لسنة 2022 بتشكيل لجنة لدراسة وتعديل لائحة الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة برئاسة المحاسب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وأعضاء أخرون، وتكون مهمة اللجنة دراسة وتعديل لائحة الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة وعمل مشروع تعديل اللائحة لمواكبة التطوير الإدارى الحالى، بما يسمح بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ أعمال فنية متميزة بمشاركة كبار الفنانين والنجوم وعرض الأعمال المسرحية الثقافية الهادفة والتى يتم إنتاجها بمعرفة الهيئة وتمكين عرضها من خلال القنوات الفضائية وكذلك الاستغلال الأمثل للمساحات الفضاء المملوكة للهيئة لزيادة مواردها ودعم الأنشطة الثقافية، وان الهيئة تسعى إلى خلق طرق تستطيع من خلالها تعزيز موارد هيئة قصور الثقافة.

-وفيما يتعلق بآلية التسويق الثقافى والفنى قال إنه تم إصدار قرار رقم 246 ل سنة2022م بشأن تفعيل البيع الإلكترونى لمنتجات الهيئة وتم التفاوض مع الشركات العاملة فى مجال التحصيل الإلكترونى لصالح الحكومة، وجارى التفاوض مع مسئول البريد لوضع تصور لأسعار التعاقد لتوصيل منتجات الهيئة للمنازل.

وأوضح أن تفعيل دور العرض السينمائى بجميع المواقع الثقافية التى تصلح كسينما تجارية سيتيح الاستغلال الأمثل للمواقع الثقافية وتعظيم موارد الهيئة.

فيما أكد النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على ضرورة مراعاة طغيان الجانب الاستثمارى على النشاط الثقافى ومراعاة النسق الحضارى للمشروعات الاستثمارية التى سوف تقام داخل قصور الثقافة.

قررت اللجنة استكمال نظر الموضوع بحضور السيدة الدكتورة وزيرة الثقافة وممثلى قطاعات الثقافة المعنية.

ونهاية الاجتماع أوصت اللجنة التزام الهيئة العامة لقصور الثقافة - تنفيذ لما وعدت به- بسرعة إجراء التعديلات الضرورية على لائحة الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة بما يسمح ويمكن الهيئة من حسن استغلال مواقعها وزيادة إيراداتها المالية وذلك وفق جدول زمنى محدد توافى به اللجنة.

كما اوصت مراعاة الاستعانة بالخبراء والمتخصصين فى مجالات الاستثمار الثقافى والإعلامى للمشاركة فى وضع خطة الهيئة بما يمكن الهيئة من حسن استثمار واستغلال وإدارة مواقعها الثقافية وبم يسهم فى زيادة ايراداتها ورفع العبء عن موازنة الدولة.