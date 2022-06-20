شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعو لإيجاد حلول جذرية لحماية اللاجئين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا البرلمان العربي إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول جذرية عادلة من شأنها حفظ الحقوق الإنسانية للاجئين والحد من معاناتهم، في ظل التحديات والظروف الصعبة سواء على الأوضاع الصحية والاقتصادية جراء جائحة كورونا وتداعيات الأزمة العالمية على خلفية التوترات الروسية الأوكرانية.

وقال البرلمان العربي في بيان اليوم بمناسبة اليوم العالمي للاجئين: إن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم التي تواجه تحديات ومشكلات اللاجئين، خاصة في ضوء استضافتها لما يقرب من نصف إجمالي اللاجئين على مستوى العالم بوجه عام، مشيرًا إلى الأوضاع المأساوية للاجئين الفلسطينيين بوصفهم أكثر من عانوا من جرائم التهجير القسري التي تمارسها إسرائيل.

وطالب المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة، بتقديم كامل الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" حتى تستطيع الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه اللاجئين الفلسطينيين من خلال المساعدات والتمويل للتمكين من مواصلة عملها، وتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاههم، وكذلك مسؤولياتها السياسية والقانونية بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المستضيفة لهم، وتوفير المتطلبات الأساسية لأكثر من 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني.