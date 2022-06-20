شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن» يكشف قرب قبول أوكرانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين، إنه لن يزور أوكرانيا على الأرجح خلال زيارته لأوروبا في وقت لاحق من الشهر الجاري لحضور اجتماعات قمة مع حلفاء لواشنطن.

وفي حديثه للصحفيين، قال بايدن أيضا إنه يعتقد أنه من المحتمل جدا أن تصبح أوكرانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على منح أوكرانيا وضع دولة مرشحة رسميا للانضمام، وهو القرار الذي سيتم اعتباره انتصارا في كييف التي تواجه الغزو الروسي.