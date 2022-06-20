أوكرانيا تعلن فقدانها السيطرة على بلدة مجاورة لسيفيرودونيتسك

كييف: أعلنت أوكرانيا الإثنين، أنها فقدت السيطرة على بلدة ميتولكينو المجاورة لمدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في منطقة دونباس التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها بالكامل منذ أسابيع.

وقال حاكم منطقة لوهانسك سيرغي غايداي في بيان نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي "للأسف، لم نعد نسيطر على ميتولكينو".

واستيلاء روسيا على بلدة ميتولكينو التي كان يبلغ عدد سكانها قبل الحرب نحو ألف نسمة، هو أحدث تقدم روسي في محيط سيفيرودونيتسك حيث واجه الجيش الروسي مقاومة أوكرانية قوية.

وتقدمت القوات الروسية ببطء في منطقة دونباس التي تضمّ لوهانسك ودونيتسك، حيث ركزت جهودها العسكرية بعدما طُردت من المناطق المحيطة بالعاصمة في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط).

وأشار غايداي إلى أن مصنع آزوت الكيميائي في سيفيرودونيتسك الذي كان فيه نحو مئة مدني، يتعرّض لقصف "مستمرّ" من قبل القوات الروسية.

وأكّد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أولكسندر ستريوك الإثنين، للتلفزيون الأوكراني أن الجيش الروسي يسيطر على معظم الأحياء السكنية في المدينة.

وقال: "إذا تحدثنا عن مجمل المدينة، أكثر من ثلثها لا يزال تحت سيطرة قواتنا المسلّحة، يسيطر الروس على باقي الأحياء".

وأضاف "هناك حرب شوارع 24 ساعة على 24"، مشيراً إلى أن القوات الاوكرانية تتعرض للقصف بانتظام.

ويستحيل إجلاء المدنيين من سيفيرودونيتسك منذ أيام عدة، بعدما دُمّر آخر جسر يربط المدينة بمدينة ليسيتشانسك المجاورة.