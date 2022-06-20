منتخب سيدات العراق يتأهل الى نصف نهائي غرب اسيا للصالات

وسيلاقي منتخبنا النسوي في الدور نصف النهائي من البطولة مع منتخب سيدات الكويت يوم الاربعاء المقبل.

تأهل منتخب سيدات العراق الوطني، اليوم الاثنين، الى الدور النصف نهائي من بطولة كأس غرب آسيا لكرة الصالات.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012