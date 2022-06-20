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منتخب سيدات العراق يتأهل الى نصف نهائي غرب اسيا للصالات

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-20 | 19:20

منتخب سيدات العراق يتأهل الى نصف نهائي غرب اسيا للصالات

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تأهل منتخب سيدات العراق الوطني، اليوم الاثنين، الى الدور النصف نهائي من بطولة كأس غرب آسيا لكرة الصالات.
وتمكن منتخبنا النسوي لكرة الصالات من الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 7-0، في المباراة التي اقيمت على قاعة الجوهرة ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس غرب اسيا الجارية في مدينة جدة .

وسيلاقي منتخبنا النسوي في الدور نصف النهائي من البطولة مع منتخب سيدات الكويت يوم الاربعاء المقبل.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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