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انت الان تتابع خبر منتخب سيدات العراق يتأهل الى نصف نهائي غرب اسيا للصالات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-06-20 | 19:20
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تأهل منتخب سيدات العراق الوطني، اليوم الاثنين، الى الدور النصف نهائي من بطولة كأس غرب آسيا لكرة الصالات.
وتمكن منتخبنا النسوي لكرة الصالات من الفوز على نظيره الفلسطيني بنتيجة 7-0، في المباراة التي اقيمت على قاعة الجوهرة ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس غرب اسيا الجارية في مدينة جدة السعودية.
وسيلاقي منتخبنا النسوي في الدور نصف النهائي من البطولة مع منتخب سيدات الكويت يوم الاربعاء المقبل.
وسيلاقي منتخبنا النسوي في الدور نصف النهائي من البطولة مع منتخب سيدات الكويت يوم الاربعاء المقبل.
المحرر: سعد أحمد