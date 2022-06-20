"داعش" يتبنى هجوما على حافلة بشمال سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

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أوردت وكالة أعماق التابعة لتنظيم ”داعش“ على تطبيق ”تيليغرام“، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة في شمال سوريا صباح اليوم الإثنين، وأسفر عن مقتل 13 شخصا أغلبهم من القوات الحكومية.



وكانت وزارة الدفاع السورية قالت، في بيان، إن 11 عسكريًا ومدنيين اثنين قتلوا في هجوم على حافلة مدنية، في حين أصيب ثلاثة جنود آخرون.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية ”سانا“، في وقت سابق من اليوم الإثنين، عن مصدر عسكري، قوله، إنه ”في نحو الساعة الـ6:30 من صباح يوم الإثنين، تعرض بولمان مدني لهجوم على طريق الرقة – حمص، في منطقة الجيرة؛ ما أدى إلى“ مقتل ”11 عسكريا وجرح ثلاثة آخرين“.