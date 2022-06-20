صحيفة تركية: 57.5% من الشباب يرفضون التصويت لـ أردوغان

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت استطلاع للرأي في تركيا أن نسبة "الناخبين الجدد" الذين أعلنوا رفضهم التصويت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بلغت 57.5%.

وأشارت صحيفة "زمان" التركية إلى أن استطلاع الرأي، الذي أجرته شركة "يوناليم" المحلية، ركز على الميول السياسية للناخبين الجدد، أي الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاما.

وقالت الصحيفة إنه تم توجيه سؤالاً للمشاركين في الاستطلاع بشأن التصويت لرجب طيب أردوغان حال ترشحه للانتخابات، حيث أجاب 57.5 بالمائة منهم بـ "لن أصوت أبدا"، وظلت نسبة الذين قالوا إنهم سيصوتون عند 19.3٪.

وقال 51.9٪ من الناخبين الشباب إن سيصوتون لمرشح المعارضة ضد أردوغان.

كما سُئل الناخبون الجدد عن تفضيلاتهم في التصويت، كان حزب الشعب الجمهوري الحزب الأول بنسبة 36.9 في المائة، فيما احتل حزب العدالة والتنمية المرتبة الثانية بنسبة 21.2 في المائة.

ووفقاً للنتائج المعلنة، فإن 43.2٪ من الناخبين الجدد قالوا إنهم يعتقدون أن "المعارضة ستفوز بالأغلبية البرلمانية".

وجاء "الوضع الاقتصادي" في المرتبة الأولى بين العوامل المؤثرة على السلوك الانتخابي للناخبين الجدد بنسبة 42.5٪.

وعن النظام الذي يفضله الناخبون الجدد، أجابوا بـ "النظام البرلماني"، وبحسب النتائج المشتركة "نظام حكومة رئاسية أم نظام برلماني؟"، فقد بلغت نسبة الذين أجابوا على "النظام البرلماني" 54.1 بالمائة.