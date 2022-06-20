"طاقة النواب" توصى بإنشاء مصنع تدوير قمامة بكفور نجم بمركز الإبراهيمية

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، الوزارات والجهات المعنية بوضع جدول زمنى لإنشاء مصنع تدوير قمامة فى منطقة كفور نجم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وجدوى إنشاء محطات التجميع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن محطة النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بعزبة التل فى كفور نجم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وطالب نائب التنسيقية بدراسة الجدوى للمشروع، وخطة الحكومة فى إنشاء مصنع لتدوير القمامة فى الشرقية.

وقال النائب خالد بدوى، متسائلًا: "كيف ستنهض مصر دون تخطيط؟ فمركز الإبراهيمية الذى يتوسط ٥ مراكز أخرى ويفرز ما يقرب من 100 طن قمامة يوميا منه، وكل مركز من المراكز الأخرى يخلف ما 60 طن قمامة، ولا يوجد مصنع لتدوير القمامة فى المنطقة".

وأكد "بدوي" أن منطقة كفور نجم تعد نموذجية لإنشاء مصنع لتدوير القمامة، متسائلا: "لماذا لا يتم الإنشاء خاصة أن نقل القمامة يكلف الكثير من الأموال من خلال سفر السيارات يومياً إلى مجمع الخطارة الذى يبعد 125 كيلو لدفن القمامة دون جدوى؟، وتستهلك السيارات وتتكلف عمالة زائدة وسولار ووقود وصيانة".