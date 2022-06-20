مصر للطيران تعلن عن إرشادات الحجاج في مرحلتى السفر والعودة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن انطلاق أولى أفواج حجاج بيت الله الحرام لجمهورية مصر العربية على متن أسطول الشركة الوطنية فجر يوم الجمعة الموافق 24 يونيه القادم فى تمام الساعة 2:40 على رحلة رقم MS 6003 لحجاج قرعة الدقهلية.

وحرصا على راحة حجاج بيت الله الحرام فى رحلات السفر والعودة ترجو مصر للطيران من ضيوف الرحمن المسافرين لموسم الحج هذا العام 1443هـ ضرورة تواجدهم بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات، وفى رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر.

كما طالبت مصر للطيران من الحجاج ضرورة تقديم نتيجة فحص (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة للمملكة العربية السعودية والالتزام بإتباع الاجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة فى هذا الشأن وإرتداء الكمامة فى المطارات وأثناء الرحلة.

وتؤكد الشركة على ضيوف الرحمن فى مرحلة العودة من المملكة السعودية ضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بثمان ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بست ساعات بمطار المدينة المنورة.

كما تؤكد مصر للطيران أنه طبقا لتعليمـات السلطـات السـعودية ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجــولة القماشية والزكـائب، وتوضح أنه يسمح لضيوف الرحمن بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كـل مـنهما عن ٢٣ كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وما يزيد عن ذلك يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدا، ويسمح للحجاج باصطحاب عبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم) ه لتر.

كما طالبت الشركة من حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات وإتباع التعليمات من أجل راحتهم.