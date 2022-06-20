"طاقة النواب" تناقش طلب إحاطة لنائب التنسيقية بشأن محطة تجميع قمامة بالإبراهيمية

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن محطة النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بعزبة التل فى كفور نجم الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وقال النائب خالد بدوى، أنه منذ تقدم بطلب الإحاطة لا يوجد أى تحرك، متسائلا: كيف ستنهض مصر دون تخطيط"، لافتا إلى أن مركز الإبراهيمية الموجود به كفور نجم يتوسط ٥ مراكز أخرى يتم استخراج 100 طن قمامة يوميا وكل مركز من المراكز الأخرى ينتج عنه 60 طن قمامة ومع ذلك لا يوجد مصنع لتدوير القمامة فى المنطقة.

وأكد خالد بدوى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن المنطقة نموذجية لإنشاء مصنع لتدوير القمامة، متسائلا: لماذا لا يتم الإنشاء خاصة أن نقل القمامة يكلف الكثير من الأموال؟!.

واستعرضت اللجنة عدد آخر من طلبات الإحاطة حول مشاكل القمامة والمخلفات منها طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد المنوفى، بشأن التلوث البيئى الناتج عن شركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادى بمحافظة قنا ومخالفتها لشروط الصناعة والتخلص من القمامة والمخلفات.