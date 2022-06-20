شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"النواب": إذا لم نستورد قمحا ستعود طوابير العيش كما حدث في 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، تفاصيل الصعوبات التي وجهتها الدولة بسبب الاضطرابات العالمية، مشيرا إلى أن سعر أنبوبة البوتاجاز تضاعف مرتين، وسعر برميل البترول تضاعف، فبعدما كان بـ60 دولار، الآن أصبح بـ120 دولار.

وقال "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023:" لماذا لو لم نشتري القمح مثلما حدث في 2008 ستجد طوابير العيش"، مؤكدا أن أزمة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا أثرت على الدولة المصرية وتسبب فى مزيد من الأعباء"

وأكد أنه كان يستهدف أن تكون خطة وزارة المالية تستهدف أن تكون تحت 5 % عجز لأنه ترشيد المصروفات وتطبيق الحد الأقصي للأجور".

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الأرقام الموازنة في العام المالى الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.