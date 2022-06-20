شكرا لقرائتكم خبر عن في خطوة نادرة.. الرئيس الفلبيني يعيّن نفسه وزيراً للزراعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عيّن الرئيس الفلبيني المنتخب فرديناند ماركوس الابن، نفسه، وزيرا للزراعة في خطوة نادرة تعطيه مسؤولية مباشرة على الإنتاج الغذائي فيما تشكل ضغوط التضخم تحديا لإدارته المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وترتفع أسعار الغذاء بما في ذلك الدواجن والخضروات بسبب مشاكل في التوريد وارتفاع تكاليف الوقود والنقل.

وتعهد ماركوس بتقديم قروض وآلات حديثة للعاملين في مجال الزراعة، لتعزيز الإمداد الغذائي وخفض الأسعار.