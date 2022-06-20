الهند تباشر بتطوير لقاح محلي ضد السرطان

بغداد - ياسين صفوان - عقد اجتماع لجنة خبراء في العاصمة الهندية دلهي لمناقشة طرح لقاح المصل الذي طوره معهد المصل الهندي (SII) محليا ضد فيروس الورم الحليمي البشري رباعي التكافؤ (qHPV) ضد سرطان عنق الرحم يستهدف الفئات العمرية للنساء من عمر 9-26 سنة.

أوصت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وفقاً لبيان بترخيص سوق منتظم لمن هم أكبر من 9 إلى 26 عاما من الذكور والإناث.

ومن المتوقع أن يتم طرح اللقاح في الأسواق قبل نهاية العام. وسيكون qHPV أول لقاح محلي في الهند ضد سرطان عنق الرحم.

وتقدم معهد مصل الهند ومقره بيون بطلب للحصول على ترخيص السوق بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من التجربة السريرية بدعم من قسم التكنولوجيا الحيوية لضمان توافرها مبكرًا في البلاد.



وتعمل الهند منذ سنوات على تطوير هذا اللقاح ليكون متاحا قريبا حيث تشخص الهند كل عام اصابة ما يقرب من مليون وثلاث مئة اصابة بسرطان عنق الرحم ويتسبب بوفاة حوالي ثمان وستين الف امرأة سنويا بسبب هذا المرض.

ولقاح فيروس الورم الحليمي البشري يقلل من خطر إصابة المرأة بسرطان عنق الرحم. ولا يمكن أن يصاب الرجال بمرض عنق الرحم، لكن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري قد يمنع الثآليل التناسلية وسرطان القضيب وسرطان الشرج وانتشار فيروس الورم الحليمي البشري.