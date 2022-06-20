زيلينسكي: مفاوضات صعبة لرفع الحصار الروسي عن الموانئ الأوكرانية

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو توجه فيه الى أعضاء الاتحاد الإفريقي: "ليس هناك تقدم حتى الآن"، معتبرا أن "الأزمة الغذائية في العالم ستستمر ما دامت هذه الحرب مستمرة".

تأتي تصريحات زيلينسكي بعدما شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم، على أن "روسيا يجب أن "تُحاسب" إذا واصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، واصفاً الأمر بأنه "جريمة حرب".



وأضاف في لوكسمبورغ في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي "لا يستطيع المرء أن يتخيّل أن ملايين الأطنان من القمح عالقة في أوكرانيا، بينما يعاني الناس في باقي أنحاء العالم من الجوع، هذه جريمة حرب حقيقية"، مشيراً إلى أن "عواقب الحرب خطيرة للغاية بالنسبة لأوروبا والعالم".

فمن شأن التوصل إلى اتفاق يسمح بتصدير الحبوب والأسمدة أن يخفض أسعار الأغذية، وأن يخفف حدة الأزمة الغذائية العالمية.

