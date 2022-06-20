كروس يباغت مدريد بقرار جديد

وينتهي عقد توني كروس مع ريال مدريد في صيف عام 2023، مما يعني أنه يستطيع التوقيع مجانًا مع أي فريق، بداية من يناير/كانون ثان المقبل.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن كروس باغت إدارة ريال مدريد برفض بدء مفاوضات تجديد عقده الآن، لكنهم احترموا قرار النجم الألماني.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كروس يفضل الانتظار حتى الموسم المقبل، قبل تمديد عقده، كي يرى كيف تسير الأمور.

ونوهت أن توني كروس لا يريد أن يكون عبئًا على النادي الملكي في الموسم المقبل.

يذكر أن توني كروس سبق أن صرح من قبل، بأنه يرغب في إنهاء مسيرته مع كرة القدم داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

