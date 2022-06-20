قتيلان في انفجار كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي شخصان حتفهما في انفجار قنبلة كانت مزروعة على جانب أحد الطرق بوسط العاصمة الأفغانية كابول أمس الأول، حسبما قال مسؤولون. وقال المتحدث باسم الشرطة خالد زردان لوكالة أنباء باجهوك الأفغانية «إن الحادث وقع بالقرب من بول خواجه بغرا في الحي الـ15 بكابول. وتسبب الانفجار في تدمير سيارة ومقتل شخصين كانا بداخلها، وأوضح أن فريق تحقيق وصل إلى المنطقة وبدأ في التحقيق في ملابسات الانفجار. وتسبب الانفجار في تدمير سيارة ومقتل شخصين كانا بداخلها، وأوضح أن فريق تحقيق وصل إلى المنطقة وبدأ في التحقيق في ملابسات الانفجار.

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