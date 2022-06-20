شكرا لقرائتكم خبر هرتسوج يشكر إردوغان على حماية الإسرائيليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على جهود بلاده في إحباط الهجمات الإرهابية ضد الإسرائيليين في إسطنبول وسط مخاوف من نوايا إيران لمهاجمة الإسرائيليين في تركيا.

وقال هرتسوج «إنه تحدث مع إردوغان عبر الهاتف على خلفية نوايا لارتكاب هجمات ضد الإسرائيليين في إسطنبول»، وأضاف «شكرته على الجهود المبذولة لإحباط الأنشطة الإرهابية على الأراضي التركية. وشددت على أن التهديد لم يتبلور بعد».

وذكر «إن تعاوننا يقدم مساهمة كبيرة في الثقة التي يتم بناؤها بين حكومتي وشعبي بلدينا، واتفقنا على مواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار».