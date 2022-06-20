شكرا لقرائتكم خبر هرتسوج يشكر إردوغان على حماية الإسرائيليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال هرتسوج «إنه تحدث مع إردوغان عبر الهاتف على خلفية نوايا لارتكاب هجمات ضد الإسرائيليين في إسطنبول»، وأضاف «شكرته على الجهود المبذولة لإحباط الأنشطة الإرهابية على الأراضي التركية. وشددت على أن التهديد لم يتبلور بعد».وذكر «إن تعاوننا يقدم مساهمة كبيرة في الثقة التي يتم بناؤها بين حكومتي وشعبي بلدينا، واتفقنا على مواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار».
كانت هذه تفاصيل خبر هرتسوج يشكر إردوغان على حماية الإسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.