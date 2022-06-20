مقتل أكثر من 100 مدني في إثيوبيا

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وأكدت الحكومة الإقليمية في أوروميا الهجوم بالقرب من بلدة جيمبي، حوالي 320 كلم غرب العاصمة أديس أبابا، ملقية باللائمة على متمردي جيش تحرير أورومو في الفظائع.ونفى المتحدث باسم جيش تحرير أورومو أودا تربي مسؤولية الجيش عن الهجوم، لكنه زعم أن حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد تلقي مرة أخرى باللوم على جيش تحرير أورومو في الجرائم التي ارتكبتها بنفسها.
وقال أحد شهود العيان «قتلت عائلتي بأكملها، ولم ينج أحد، إنني أسمع أنه تم انتشال حوالي 300 جثة حتى الآن».
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