شكرا لقرائتكم خبر جدري القردة يصل لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية تسجيل أول إصابة بجدري القردة، مشيرة إلى أنها وافدة من الخارج وتخضع حاليا للعزل المنزلي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، «إن الحالة وضعها مستقر من الناحية الطبية»، مشيرة إلى أنها تتابع تحديد ومتابعة المخالطين المقربين.

وطلبت الوزارة من العامة التزام المسافة الآمنة مع الأشخاص المصابين وعدم مشاركتهم أغراضهم الخاصة، وعدم الاحتكاك مع الحيوانات في الدول التي يستوطن فيها المرض، وتجنب تناول لحوم الحيوانات البرية.