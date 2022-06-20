شكرا لقرائتكم خبر الجيش العراقي يصطاد والي الأنبار ويقتل 3 دواعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت السلطات العراقية مقتل من يعرف بوالي الأنبار، وثلاثة من مرافقيه خلال عملية استهدفت سيارة تقلهم غرب البلاد. وذكرت في بيان، «إن القوات الأمنية نصبت كمينا محكما لمن يسمى بـ «والي الأنبار»، والملقب بـ»أبي منصور» وثلاثة من مرافقيه وبعد رصدهم تم استهدافهم في صحراء الأنبار بضربات دقيقة حولتهم إلى جثث هامدة».

وأضاف البيان، «إن الإرهابي المقتول يعتبر أحد المسؤولين عن استهداف العراقيين على الطريق الدولي في منطقة الرطبة وكذلك عمل في مناصب عدة وتنقل بين العراق وسوريا».

وأشار إلى أنه بهذا الإنجاز الكبير لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية خسرت عصابات داعش الإرهابية أحد قياداتها الإجرامية المهمة جدا.

وأعلنت السلطات الأمنية في العراق قبل أيام، مقتل 3 عناصر من تنظيم داعش واعتقال خلية «اغتيالات» التي تضم 4 إرهابيين، خلال عمليات متفرقة.

وتواصل القوات العراقية إطلاق سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر تنظيم داعش يتركز أغلبها بالمناطق الصحراوية والحدودية التي تتخذها الخلايا الإرهابية ملاذات لهم.

على صعيد آخر، قرر قاضي المحكمة التجارية في محكمة استئناف الكرخ بالعراق القاضي محمد علي محمود نديم أمس، تأجيل جلسة للنظر في شكاوى تقدمت بها وزارة النفط الاتحادية ضد سبع شركات أجنبية تعمل في قطاع النفط والغاز في إقليم كردستان خارج محددات الدستور العراقي إلى الثالث من الشهر المقبل.

وقال قاضي المحكمة «إن قرار التأجيل جاء على خلفية عدم حضور ممثلي الشركات الأجنبية ووكلاء الدفاع عنهم».