شكرا لقرائتكم خبر رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل تنهب حقوقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس إسرائيل بـ «نهب» الحقوق الفلسطينية في الغاز والموارد الطبيعية.

وعقب أشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته في مدينة رام الله، «نذكر الجميع بحقنا في الغاز وفي مواردنا الطبيعية التي تنهبها دولة الاحتلال».

وأضاف «إن على العالم أن يتذكر ذلك جيدا وألا يشجعها على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين وأرضهم، من قتل وتشريد وتهجير قسري، واستيطان استعماري، وسرقة مياهنا وغازنا وثرواتنا الطبيعية».

وأشاد أشتية، بإعلان برلمان كتالونيا في إسبانيا بأن إسرائيل «ترتكب جريمة فصل عنصري»، ووصفه بأنه قرار هام كون برلمان كتالونيا أول برلمان في أوروبا يعترف علانية بأن إسـرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري، داعيا العالم إلى الاعتراف بهذه الحقيقة وأن يتحمل مسؤولياته بشأنها.

من جهة أخرى، اعتبر أشتية مخطط إسرائيل لإقامة متنزه استيطاني بين القدس والبحر الميت على مساحة حوالي مليون دونم، بأنه «بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة، لما تبقى من فرص لحل الدولتين»، محذرا من أنه يتمم عملية فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل.

على صعيد آخر، رصد تقرير فلسطيني رسمي أمس، معاناة أكثر من 6.4 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات الأمم المتحدة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فى المخيمات.

وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في تقرير، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين 28,4 % من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا لأونروا.

وأوضح التقرير أن تلك المخيمات تتوزع بواقع 10 مخيمات في الأردن، وتسعة مخيمات في سوريا، و12 مخيما في لبنان، و19 مخيما في الضفة الغربية، وثمانية مخيمات في قطاع غزة.

وبحسب التقرير تمثل هذه التقديرات الحد الأدنى لعدد اللاجئين الفلسطينيين، باعتبار وجود لاجئين غير مسجلين، إذ لا يشمل هذا العدد من تم تشريدهم من الفلسطينيين بعد عام 1949 حتى عشية حرب عام 1967 حسب تعريف أونروا ولا يشمل العدد أيضا من ترحيلهم بعد الحرب.

اللاجئون الفلسطينيون:

