الهيئة الوطنية للصحافة تعلن صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 9 أكتوبر 2021، يوم الاربعاء القادم الموافق 22 يونيو 2022، وتحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

ولفت الهيئة إلى أنها تقوم باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش، حرصاً منها على حقوق ومصالح الزملاء المحالين للمعاش.