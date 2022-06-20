شكرا لقرائتكم خبر عن "تنظيم الاتصالات": حلول فنية لمواجهة النصب الإلكترونى..والظاهرة تتراجع بنسبة 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد المولى صقر رئيس قطاع الأنظمة التكنولوجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه تم اتخاذ حلول فنية لمواجهة النصب الإلكتروني، موضحاً أن بعض هذه الأرقام تأتي من أبليكشن حتى لا يتم كشف الرقم، وتابع: "أحيانا يتم الاتصال من خلال أرقام دولية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني، بشأن انتشار رسائل النصب التي تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية .

ولفت رئيس قطاع الأنظمة التكنولوجية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى أن الحل يتطلب أيضاً التوعية لمواجهة محاولات السرقة أو سحب الرصيد.

وتابع: "نقوم بحلول فنية وتوقف هذا الموضوع بنسبة 70% لأنه كلما اتخذت إجراء يطور المحتالون أساليبهم، وأحيانا تأتى رسالة من طرف مجهول ولا يجب التعامل معها وننصح المواطنين بعدم التعامل مع ما يصدر من أي أرقام مجهولة المصدر".

وأضاف: "ننتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية حيث تتضمن جزاءات رادعة والجهاز قدم حلول فنية عند تسريب البيانات تم تطبيقها بالفعل"، مشددا على أن التوعية لا يجب تتوقف أبدا بالتعاون مع البنوك والقطاعات المختلفة.

ومن جانبها قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لابد من تخصيص خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين وعرضها لإخضاعها للفحص الفنى أو حجب هذه الأرقام.