شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب": بدء العمل بالبروتوكول المعدل للاشتراطات تركيب محطات المحمول والان مع تفاصيل الخبر

أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بالجهود المشتركة من كافة الجهات المعنية بإنشاء وتشغيل واعتماد أبراج ومحطات التليفون المحمول، مشيرا إلى التعديل الذي تم على بروتوكول تركيب وتشغيل المحطات الأساسية والصغيرة للتليفون المحمول والذي لم يتم تعديله منذ عام 2005.

وأكد بدوي على أن هذا التعديل في إطار التحديث والتطوير المستمر للضوابط والإجراءات الفنية والتنظيمية لاستيعاب ومواكبة التطور التقني الحادث في مجال إنشاء وتشغيل خدمات التليفون المحمول على مستوى العالم، بما يساعد بصورة مباشرة في تحسين انتشار وجودة الخدمات المقدمة لجمهور المستخدمين مع الالتزام الكامل والتشدد بمعايير أمن وسلامة إنشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول المعمول بها على مستوى العالم.

وأوضح بدوي أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب استضافت سلسلة من الاجتماعات خلال شهري فبراير ومارس 2022، بحضور كافة الجهات المعنية وهي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وقطاع الطلب الوقائي، وجهاز شئون البيئة، ووزارة التنمية المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية، وشركات المحمول بهدف التعاون للقضاء على معوقات انتشار أبراج ومحطات التليفون المحمول .

ولفت بدوي الانتباه إلى نص المادة 6 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي توضع اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوضع القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الاتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، كما أكد بدوي على أن كافة الجهات تعمل بحرص من أجل التأكد من سلامة أبراج

ومحطات التليفون المحمول على صحة المواطنين والبيئة.

وقدم النائب أحمد بدوي الشكر لأعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التنفيذية على التعاون المثمر والذي توج بتوقيع البروتوكول المعدل للمحطات الأساسية والصغيرة للتليفون المحمول.