شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا للنواب: البدء بتوصيل الصرف الصحى للقرى الأساسية ثم التوابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عددا من طلبات الإحاطة، منها المقدمة من النواب عبد الفتاح محمد الشحات، سحر صدقي خليفة، خالد أبو نحــول، ومحمد عزت القاضي، بشـــأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي والغاز الطبيعي ببعض المناطق بمركزي أبو تشت وفرشوط – بمحافظة قنا.

وعلق حازم عمر، نائب محافظ قنا، قائلا: "المتفق عليه مؤخرا، البدء بالقرى الأساسية ثم بعد ذلك البدء بالتوابع".

وطالب النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، معرفة أسباب عدم التوصيل لمخاطبة الجهة صاحبة الاختصاص لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن، مطالبا إرسال مذكرة تتضمن كافة التفاصيل فيما يخص التوابع بالقرى سالفة الذكر.

واستنكرت النائبة سحر صدقى، عدم توصيل خدمة الغاز الطبيعى لبعض الشوارع على الرغم من انتهاء توصيل المرافق الخاصة بالصرف الصحى.

وعلق المهندس محمد السيد مدير مشروعات الصعيد للغاز الطبيعى، قائلا:" جميع القرى التى تم الانتهاء من خدمة الصرف الصحى تتمتع بخدمات الغاز الطبيعى، مطالبا من النائبة تقديم اسماء الشوارع غير المتمتعة بخدمة الغاز الطبيعى لاتخاذ اللازم بشأنه".

كما نقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة رحاب عبدالرحيم الغول، بشأن عدم تغيير شبكات مياه الشرب بساحل نجع حمادي بمحافظة قنا منذ سنوات مما أدى الى انقطاع المياه بصفة مستمرة.

واستعرضت النائبة طلب الإحاطة، أنه بالفعل شرعت الجهات التنفيذية فى حل المشكلة.

وعلق حازم عمر، نائب محافظ قنا، قائلا:" تم على الفور التنسيق بين المحافظة وشركة المياه وجارى عمل أعمال تدعيم للشبكات".