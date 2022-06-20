شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات النواب" تناقش ظاهرة النصب على المواطنين برسائل وهمية على المحمول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعها الأول الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن انتشار رسائل النصب التي تصل إلى المواطنين على المحمول باسم بنوك مصرية.

وقال النائب أحمد مهني، خلال الاجتماع، إنه انتشر فى الفترة الأخيرة عمليات النصب بشكل كبير واتخذت هذه الوسائل أشكالا مختلفة، وبدأت تستخدم الموبايلات كوسيلة للنصب عبر رسائل نصية أو عبر الواتس اب .

وأشار مهني إلى أن كثيرا من العملاء والمواطنين، وصلت إليهم رسائل وهمية وبدون معرفة من المرسل ومن صاحب هذه الرسائل، بأسماء بنوك مصرية تحذرهم فيها لوقف حساباتهم البنكية وتناشدهم بالاتصال بالرقم المرسل منه الرسالة، لافتا إلى أنه تم رصد بعض الرسائل الشهيرة والتى تصل إلى العملاء والمواطنين مثال"تم إيقاف حسابك البنكي مؤقتا ،نرجوا الاتصال بنا".

وتابع: هذه الرسائل عبارة عن فخ وهدفها خدعة للمواطنين والنصب عليهم لوقوعهم فريسة في أيدي هولاء النصابين .

وتساءل مقدم طلب الإحاطة: أين دور جهاز حماية المستهلك وأين الرقابة من خلال شركات المحمول وأين حماية الخصوصية وحماية أمن المواطن الذى كفله الدستور؟ .

وطالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة تفعيل قانون حماية البيانات الشخصية، لافتا إلى أن بعض المحلات تطلب من عملائها أرقام تليفوناتهم لتسجيلها .

وحذر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الرسائل المجهولة، قائلا: إن هناك بعض الرسائل ترسل للمواطنين مستغلين حالتهم الاقتصادية، ضاربا مثال برسالة وصلت لبعض المواطنين مفادها "تم اختيار رقمك لاستلام 3 آلاف جنيه كاش للعمالة غير منتظمة".