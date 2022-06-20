بوريل: عرقلة روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية «جريمة حرب حقيقية»

20 يونيو , 2022
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أن روسيا يجب أن «تُحاسب» إذا واصلت عرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، واصفاً الأمر بأنه «جريمة حرب حقيقية».
وقال في لوكسمبورغ في مستهلّ اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي «لا يستطيع المرء أن يتخيّل أن ملايين الأطنان من القمح عالقة في أوكرانيا، بينما يعاني الناس في باقي أنحاء العالم من الجوع. هذه جريمة حرب حقيقية».
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