حزب ماكرون يخسر غالبيته في البرلمان الفرنسي بحصوله على 245 مقعداً

20 يونيو , 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب).
خسر التحالف الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون غالبيته في البرلمان الفرنسي الأحد بحصوله على 245 مقعداً في المجلس المؤلف من 577 مقعداً في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية وفقاً للنتائج الكاملة التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الاثنين.
ويعني ذلك أن تحالف «معاً» بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعداً). وفاز تحالف اليسار بـ135 مقعداً، والتجمع الوطني اليميني المتطرف بـ89 مقعداً، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس بناء على النتائج التي نشرتها الوزارة.
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