موقع معرض إكسبو 2020 سيعيد فتح أبوابه بإسم «مدينة إكسبو دبي».

أعلنت دبي، اليوم (الإثنين) أن موقع معرض إكسبو 2020 الضخم سيعيد فتح أبوابه أمام الزوار في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل باسم «مدينة إكسبو دبي» التي ستضم مركزاً ضخماً للمعارض وعدداً من الشركات.

واختتم معرض إكسبو 2020 دبي فعالياته في 31 من مارس (آذار) الماضي بعدما سجل على مدى ستة أشهر 24 مليوناً و102 ألف و967 زيارة واستقبل أجنحة 192 دولة.

وأقيم إكسبو دبي في موقع شاسع على مشارف الإمارة كلف نحو سبعة مليارات دولار.

وكتب حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة على تويتر: «نعلن اليوم عن تحويل موقع المعرض إلى مدينة إكسبو دبي، مدينة تمثل أجمل طموحات دبي».

وأكد الشيخ محمد أن المدينة «ستضم متحفاً جديداً ومركزاً عالمياً للمعارض ومقرات شركات اقتصادية ضخمة».

وبحسب حاكم دبي، فإن المدينة الجديدة ستكون «صديقة للبيئة» وسترتبط بمطاري الإمارة الخليجية.