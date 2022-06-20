بوريس جونسون يخضع لعملية جراحية تحت تخدير كامل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

خضع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لعملية جراحية صغيرة، أدت لتخديره بالكامل.



ووصف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، العملية بأنها "جراحة بسيطة تحت التخدير الكامل".

وعن طبيعة العملية الجراحية، قال المتحدث إنها "مرتبطة بالجيوب الأنفية"، وأن جونسون "عاد الآن إلى داوننج ستريت"، مقر الحكومة البريطانية.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، قائلا للصحفيين: "لقد ذهب (بوريس جونسون) إلى المستشفى في حوالي السادسة صباحا وأجريت العملية أول شيء هذا الصباح. عاد إلى داوننج ستريت بعد العاشرة صباحا بقليل".

ونجا جونسون في السابق من فيروس كورونا، بعد مكوثه أسابيع للعلاج من كوفيد-19.

وعلى المستوى السياسي، يواجه رئيس الوزراء البريطاني، تحديا لقيادة حزب المحافظين هذا الأسبوع، يحسم يوم الأربعاء القادم.

وقال عدد متزايد من النواب المنتمين لحزب المحافظين إنهم فقدوا الثقة في حكومة جونسون بسبب فضيحة (بارتي جيت) وقال بعضهم إنهم قدموا خطابات للدعوة رسميا إلى اقتراع بحجب الثقة.

ومن أجل تفعيل اقتراع حجب الثقة، يجب أن يقدم 54 نائبا محافظا على الأقل طلبا رسميا لإجراء الاقتراع إلى رئيس لجنة 1922 بالحزب.

وتلك الخطابات سرية وبالتالي لا يعرف سوى رئيس اللجنة عدد من تقدموا بها.

وأعلن أكثر من 25 نائبا أنهم قدموا هذا الخطاب بالفعل حتى الآن. وقالت "صنداي تايمز" إن مسؤولين بالحزب ونوابا معارضين يعتقدون أنهم على وشك بلوغ الحد البالغ 54 نائبا المطلوب للإجراء ويعتقد أحدهم أن هذا العدد تم تخطيه بالفعل.

ولدى سؤاله عما إذا كان جونسون سيواجه اقتراعا بحجب الثقة هذا الأسبوع، قال وزير النقل جرانت شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "لا أعتقد" مضيفا أن الحكومات عادة ما تعاني من تراجع شعبيتها قرب انتخابات التجديد النصفي، ولكن رئيس الوزراء سيفوز بالثقة في أي اقتراع.