شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ"النواب": فيروس كورونا أضاع على اقتصاد مصر 440 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، حال الاقتصاد المصري إذ لم تحدث جائحة فيروس كورونا التي تسبب فى شلل الاقتصاد العالمي، مؤكدا أن الجائحة تسببت فى إضاعة 440 مليار جنيه من الاقتصاد المصري".

وقال "معيط" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الاثنين لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023:" كثير من النواب سأل عن ماذا لو مكنش حصل فيروس كورونا، وأقول لهم أن بسبب كورونا ضاع علينا 440 مليار جنيه لآن هناك قطاعات تم إغلاقها مثل السياحة لمدة عامين، والطيران المدني وبجانب ذلك الحكومة كانت ملزمة بشراء أدوية ومتلزمات صحية وفاكسير".

وأضاف:" فى الوقت الذي تراجع الواردات كنا ملتزمين بالإنفاق".

جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الأرقام الموازنية في العام المالى الجديد 2022/ 2023 تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم فى تقليل الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، التى أعقبت جائحة كورونا، على نحو يُؤدى إلى تخفيف أعباء «التضخم المستورد» من الخارج، بحيث تتحمل الدولة العبء الأكبر عن المواطنين.



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