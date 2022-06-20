شكرا لقرائتكم خبر عن تشريعية النواب توصى "العدل" بإنشاء مجمع محاكم للبساتين ودار السلام والمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، طلب إحاطة مقدم من النائب علي عبد الونيس، بشأن إنشاء مجمع محاكم يضم البساتين ودار السلام والمعادى بمحافظة القاهرة.

واستعرض النائب على عبد الونيس، طلب الإحاطة خلال اجتماع اللجنة، مؤكدا حاجة الدائرة لإنشاء مجمع محاكم لتخفيف المعاناة عن المواطنين وتيسير إجراءات التقاضي لكل العاملين والمتعاملين فى المنظومة، وذلك لأن المبني الحالي لا يصلح للاستخدام.

من جانبه، قال المستشار شريف البطراوى، ممثل وزارة العدل، إنه لا توجد قطع أراضي مخصصة لإقامة هذا المجمع، مؤكدا أنه فى حالة مساعدة النائب على عبد الونيس فى السعي لتوفير الأرض فوزارة العدل ليس لديها مانع.

وعقب النائب على عبد الونيس، قائلا إن المنطقة من الصعوبة توفير أراضي فيها، ولابد أن تسعى وزارة العدل لتوفير الأرض والتنسيق مع محافظة القاهرة فى هذا الصدد.

فيما قال النائب على بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه لابد أن تصدر وزارة العدل قرارا بتشكيل لجنة لتقييم المبني الحالي لأنه لا يصلح للاستخدام الآدمى ويتم معاينته وإيجاد حل لتوفير قطعة أرض لإنشاء مجمع محاكم عليها، وموافاة اللجنة بتقرير عن هذا الموضوع.

وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على ضرورة أن تضع وزارة العدل ضمن خطتها إنشاء مجمع المحاكم، والتنسيق مع محافظة القاهرة بشأن توفير قطعة الأرض، وأن تشكل لجنة لتقييم ومعاينة المبنى القديم، وموافاة اللجنة بتقرير بما انتهت إليه.