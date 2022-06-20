شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة.. وغدا التصويت على قوانين الموازنة وخطة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة على أن تنعقد غدا جلسة جديدة فى تمام الساعة الحادية عشر، ومن المنتظر أن يقوم المجلس بالتصويت غدا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

يذكر أن مجلس النواب وافق خلال الجلسة العامة اليوم، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2022 / 2023.

وأعلن جبالى إحالة التقرير ومناقشات الأعضاء للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد به من توصيات وعلى لجان المجلس المختصة متابعة ما يتم بشأنها.