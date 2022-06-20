شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يصوت غدا على مشروعات قوانين ربط الموازنة للسنة المالية 2023/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على ما انتهى إليه التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه سيتم التصويت النهائى خلال جلسة غدا على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023، كما ستشهد جلسة الغد التصويت على مشروع قانون ربط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ذاتها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام وزارة المالية الكامل بملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات واللجان النوعية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ فى الاعتبار دائما بالملاحظات التى ترد لها من الجهاز واللجان المختلفة بمجلس النواب، ودائما ما يتم التعامل مع تلك الملاحظات والتواصل المستمر مع الجهاز مستمر خاصة فيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة، فضلا عن التواصل المستمر مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لافتا إلى أنه تم الاستجابة لزيادة ودعم بعض البنود بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22/2023.