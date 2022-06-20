شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلن عن أكبر دورة تدريبية لأعضائها بمحافظات الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب، عن تنظيم خمس دورات تدريبية للصحفيين بمحافظات الدلتا.

ومن جانبه، قال حماد الرمحي إن الهدف من الدورة هو الارتقاء بمهارات الزملاء الصحفيين بالمحافظات، لضمان مواكبة التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي في الصحافة والإعلام.

وأضاف أن دورة الدلتا تشتمل على خمس دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة في الصحافة الرقمية وهي كالتالي: الدورة الأولى تحت عنوان: مهارات الديسك والكتابة الصحفية وتضم مهارات وفنون الكتابة الصحفية، ومهارات الديسك والصياغة الصحفية، ودراسة مهارات معالجة الأخطاء والمراجعة اللغوية، ومهارات معالجة الأرقام وعلامات الترقيم، بالإضافة إلى إجراء نماذج تطبيقية للأخطاء الصحفية ومعالجتها.

وتابع :"أما الدورة الثانية فهي دورة المراسل الصحفي والتعليق الإذاعي والتليفزيوني وتشمل مهارات المراسل الإذاعي والتليفزيوني، ومهارات إعداد وتصوير وتحرير تقارير الفيديو الصحفية، وإجادة كافة فنون التعليق الصوتي "الإخباري، الوثائقى"، وتعلم مهارات تقديم البرامج، والندوات والمؤتمرات، بالإضافة إلى التدريب على مهارات التحكم بالطبقات الصوتية.

كما تتضمن الدورة ثلاث دورات متخصصة في التحول الرقمي في الصحافة والإعلام يأتي في مقدمتها مهارات الكتابة الرقمية وهي الدورة الثالثة وتشمل مجموعة من المحاور من بينها، مهارات الكتابة الرقمية، وأنواع المحتوى الصحفي الرقمى، ومهارات كتابة المحتوي الصحفي المتوافق مع محركات البحث، ومهارات وتقنيات وأدوات جوجل، فضلاً عن صحافة الروبوت وبرامج وتطبيقات تحليل البيانات".

ولفت الى أن الدورة الرابعة هي مهارات إدارة المنصات الإلكترونية وتشمل، مهارات كتابة ونشر المحتوى الصحفي لمواقع التواصل الاجتماعي، ومهارات التسويق الإلكتروني عبر منصات السوشيال ميديا، وطرق وأدوات تحقيق الأرباح من المنصات الرقمية "فيسبوك، يوتيوب، سناب شات، تويتر...."، ومهارات استخدام أدوات مشروع فيسبوك للصحافة، فضلاً عن مهارات تحقيق الأرباح من البث المباشر عبر فيسبوك وأدوات التحليل الرقمي لمواقع التواصل الاجتماعي، ودراسة الممارسات الصحفية الخاطئة عبر السوشيال ميديا، وتقنية Blockchain واكتشاف الأخبار والصور والفيديوهات المزيفة.

ونوه الى أن الدورة الخامسة هي التسويق الإلكتروني ومحركات البحث فتشمل تعريف شامل لـ«SEO» و«SEM»، وطرق وأدوات تصدر مواقع البحث بالطرق المجانية، وطرق وأدوات تصدر مواقع البحث بالطرق المدفوعة، بالإضافة إلى تهيئة المواقع لمحركات البحث، مهارات التعامل مع محركات البحث «جوجل» وخلافه، الأدوات المستخدمة لتهيئة محركات البحث، مهارات النشر المتوافقة مع قواعد الـ«SEO» وتشمل: (العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية، وصف الخبر، الكلمات المفتاحية وأرشفة الصور في جوجل، الروابط الداخلية والخارجية).