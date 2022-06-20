شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: لم يمس أحد نزاهة وشفافية "الوطنية للانتخابات"..وكل نائب حر فى رأيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتوقف عن الحديث بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، قائلا: "أرجو عدم الحديث عن الهيئة، ولا يجوز التعقيب على حديث نائب زميل، فضلا عن أنه لم يتم ذكر ما يمس تلك الهيئة من نزاهة وشفافية، ولا نعقب على كلام زميل وله مطلق الحرية فى التعبير عن رأيه، ولو هناك أرقام يتم تفنيدها، لم يمس أحد نزاهة أو شفافية الهيئة، أرجو التزام الموضوعية فى الحديث".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

وكان النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، قد أثار خلال كلمته أمس الأحد، أزمة بشأن مكافآت ورواتب المستشارين أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات وما يتقاضونه من بدلات، وهو ما قابله عدد من أعضاء المجلس بالرفض وتبنوا موقف الدفاع عن الهيئة الوطنية للانتخابات خلال جلسة الأمس، وهو ما استمر بجلسة اليوم ورفضه رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفى جبالى، مؤكدا أنه لم يمس أحدا نزاهة وشفافية الهيئة ومستشاريها، مطالبا النواب بالتوقف عن الحديث فى الأمر.