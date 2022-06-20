زلزال يضرب شرق تايوان وآخر شمال اليابان.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

ضرب زلزال قوته 6 درجات شرق تايوان في محافظة هوالين، الإثنين، وفق ما أفاد المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار جراء هذا الزلزال الذي شعر به السكان في كل أنحاء الجزيرة.

بدورها، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالا بلغت قوته حسب التقديرات الأولية 5 درجات هز مدينة سوزو الواقعة على أطراف شبه جزيرة نوتو في شمال اليابان صباح اليوم الإثنين.

وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات وبلغت قوته "5 درجات" على مقياس شدة الزلزال الياباني البالغ 7 درجات في مدينة سوزو على ساحل بحر اليابان. وقالت إنه لا يوجد خطر من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي) .

وهز زلزال المنطقة ذاتها بعد ظهر أمس الأحد.