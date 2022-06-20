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ماكرون يسقط على الأرض بعد أن فقد سيطرته على البرلمان

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الشارقة - اميمة ياسر - كتبت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية حول نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية التي جرت الأحد، بعنوان "إيمانويل ماكرون يسقط على الأرض بعد أن فقد سيطرته على البرلمان".

وترى أن الناخبين الفرنسين قد أسقطوا إيمانويل ماكرون على الأرض بعد شهرين فقط من فوزه، بشكل حاسم، بولاية ثانية كرئيس لفرنسا.

وتشير التوقعات إلى أن ائتلافه أنسامبل (معاً) الوسطي في طريقه للفوز بالانتخابات البرلمانية، لكنه على وشك أن يخسر عشرات المقاعد وسيكافح لتمرير التشريعات.

وكتبت "ستسيطر الأحزاب المتطرفة الآن على حوالي نصف مقاعد البرلمان. جان لوك ميلانشون، المناهض لأمريكا والمتشكك في أوروبا والودود ناحية الكرملين هو الآن زعيم المعارضة بلا منازع".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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