شكرا لقرائتكم خبر عن 34 اقتراحا برغبة أمام "شكاوى النواب"..إنشاء محافظة جديدة شمال الشرقية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة النائب عاطف ناصر، اليوم الاثنين، لمناقشة 34 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب، فمن المقرر أن تناقش اللجنة اقتراحين مقدمين من النائب سليمان وهدان بشأن إنشاء محافظة جديدة تضم شمال محافظة الشرقية، وتضم عشرة أقسام على أن يكون مقرها في الصالحية الجديدة، والثاني بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتي بور سعيد والشرقية بحيث يكون الحد الفاصل هو محور 30 يونيو.

وتناقض اللجنة أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رانيا الجزايرلى، بشأن ضم المرضى المصابين بمرض انحلال الجلد الفقاعى إلى نسبة الـــ 5% في التعيينات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والاقتراحين برغبة المقدمان من النائب زكريا حسان، بشأن تزويد الوحدات المحلية بمركزي أخميم وساقلته بسيارات جمع القمامة (مكبس)، وإصدار قرار بتسمية عدد 6 نجوع بمركز ساقلته، بمحافظة سوهاج.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين إبراهيم عويس، درويش مرعى، بشأن إقامة سوق حضاري بمدينة قليوب، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مواقف لسيارات الأجرة بقرى مركز أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علي البدري، بشأن إنشاء كوبري في شمال مركز أدفو بأسوان، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة مي رشدي غيث، بشأن إنشاء كوبري مشاة بقرية الجديدة، بمركز منيا القمح، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة على، بشأن إنشاء كوبري علوي بقرية الدير بمركز إسنا بالأقصر.

وتواصل اللجنة اجتماعها لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب صابر عبدالقوي، بشأن استكمال الطريق المؤدى لمدينة أشمون بالمنوفية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب سيد حنفي طه، بشأن رصف وإنارة حي المقطم والخليفة بمحافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن تمهيد ورصف شارع ناهيا الرئيسي، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن إنشاء وحدة محلية بقرية أبو عطوة، فصلاً عن قرية نفيشه التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضم مدينة المحلة الكبرى لمبادرة حياة كريمة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن رصف شارع مدرسة فاكو بمركز سمنود بالغربية.

وتناقش اللجنة أيضا الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام أبو زيد، بشأن إنشاء مجمع مصالح بمركز أبو قرقاص بالمنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد الحداد، بشأن تغطية ترعة النزل من محطة الطاهر وطريق البحر الصغير المنصورة / المطرية، للربط بين محافظتي الدقهلية ودمياط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن استكمال تغطية المسافة المتبقية بترعة امتداد خورشيد بشارع الملاحة بنطاق دائرة المنتزه بالإسكندرية.

وتناقش اللجنة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد حمدي دسوقي بشأن تثبيت العاملين باليومية الذين يعملون بشركة النيل للبترول بأسيوط، وإدراج محافظة أسيوط ضمن منظومة مكافحة السحابة السوداء، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن إنشاء مكتب بريد بزمام قرية البرج، بمركز ناصر ببنى سويف، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن تطوير بعض مكاتب البريد بمركز دار السلام، بمحافظة سوهاج، وإنشاء وحدات توثيق شهر عقاري بها.

وتواصل اللجنة اجتماعها لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب السيد خضر جوهر، بشأن إنشاء مركز خدمة عملاء وشحن كروت مسبوقة الدفع بالغاز في قرية بساط، بمركز طلخا بالدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة أماني أميل، بشأن إنشاء حمام سباحة أوليمبي بمدينة الطود، بمحافظة الأقصر، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب 6 أكتوبر بمدينة العريش، بشمال سيناء.

كما تناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حميد سليمان أبو بريك، بشأن إنشاء حمام سباحة بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء بجنوب سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مركز شباب بحي الطيارة بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى، بشأن إنشاء مدرج، غرف خلع ملابس، صالة جمانزيوم، وسور حديد لملعب كرة قدم، تنجيل الملعب بنجيل طبيعي، إنارة الملعب بمركز شباب الغنايم بحري، بأسيوط.

وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود نجيب مشعل، بشأن إقامة مركز شباب بالكاشف الجديد، بمركز الزرقا دمياط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب الهامي البارودي، بشأن عمل ملاعب مفتوحة من (كرة الطائرة، التنس، كرة السلة وغيرها) على قطعة أرض مساحتها (21000م2) مخصصة لنادى جرجا الرياضي بسوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب غباشي بدير، بشأن إقامة ملاعب لمركز شباب قرية تلبنت قيصر بطنطا ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب على البدري، بشأن إنشاء فرع لبنك مصر، بمدينة البصلية بأسوان، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، بشأن توفير عدد من ماكينات الصراف الآلي داخل مدينة أعضاء هيئة التدريس بجوار البوابة رقم (4) للمدينة، بمحافظة الجيزة.