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تنويه هام من الرشيد بشأن السلف - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "مستمر بمنح السلف الخاصة بموظفي الدوائر الحكومية ومنتسبي القوات الامنية وموظفي العقود"، مؤكداً "عدم صحة ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتروج له بشأن ايقاف السلف".

وأضاف البيان ان "العمل مستمر برفع وجبات بعد تدقيق بيانات المتقدمين وبسقوف زمنية متتالية"، داعياً "جميع زبائنه الى متابعة اخبار المصرف عبر مواقع التواصل الرسمية الخاصة به وعدم الانجراف خلف الاشاعات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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